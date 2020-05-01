«Энергетик» — «Смолевичи»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик» — «Смолевичи».



Ставка: обе забьют за 2.25.



«Энергетик» лихо начал чемпионат, я на него смотрел с большой симпатией, но три последних матча «Энергетик» проиграл, причём не забив ни одного мяча. Честно говоря, у меня нет объяснения, почему это происходит, я сам ошибся в ожиданиях. Мне понравилось, как «Энергетик» начал сезон, у него просматривалась игра, а сейчас непонятно, во что он играет. Можно сказать, что чем-то эта ситуация похожа на «Спартак», когда всё есть, а игры нет. Люди бегут, что-то делают, но игра получается размытой.



«Смолевичи» — команда, которая не впечатляет, и, честно говоря, я не могу в предстоящем матче отдать предпочтение ни тем ни другим, хотя их в таблице разделяет шесть очков. Думаю, что вполне вероятен ничейный исход, но всё-таки отдаю небольшое предпочтение «Энергетику», потому что не верю в успех «Смолевичей».



У обеих команд по семь пропущенных мячей, и это говорит о том, что команды могут отличиться как минимум по одному разу, потому что в обороне у них есть проблемы. «Энергетик» способен прервать свою безголевую серию, а также жду забитого мяча и от гостей», — сказал Непомнящий.



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