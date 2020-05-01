Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: давление остаётся умеренным

Аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Внимание рынков останется сосредоточено на вирусной плоскости – инвесторы будут ожидать достижения пика вирусной активности в мире в ближайшие недели. При отсутствии новых негативных шоков на рынках, в том числе в виде возвращения нефтяных цен к активному снижению, давление на рубль останется умеренным. Определённую поддержку российская валюта может получить со стороны долгового рынка, где в ближайшей перспективе могут усилиться притоки иностранного капитала. В понедельник курс будет формироваться в диапазоне 73-75 рублей за доллар», — заявил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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