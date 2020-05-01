Курс доллара США. Прогноз эксперта на май-2020: рубль будет стабилен

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский дал прогноз на курс доллара США в мае 2020 года.



«Скорее всего, рубль останется на нынешних уровнях, точнее будет колебаться в коридоре от 72,5 до 75 за доллар. С одной стороны, нефть перестала падать, но с другой – у нас резко сократились объёмы экспорта. Центральный банк продолжит продавать валюту для поддержки курса, поэтому ситуация будет примерно такой же, как и во второй половине апреля», — заявил Голубовский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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