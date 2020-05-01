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Курс доллара США. Прогноз трейдера: в мае рубль может укрепиться до отметки 71

Курс доллара США. Прогноз трейдера: в мае рубль может укрепиться до отметки 71
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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в мае 2020 года.

«Пока ещё слишком рано говорить о возможной второй волне как относительно обвала на рынках, так в связи с возможным усилением ограничительных мер. Мы все ждём послаблений, включая участников рынков, и этот свет в конце туннеля делает привлекательными покупки нефти, акций крепких компаний и ОФЗ, что в свою очередь укрепляет интерес к рублю.

В свете этого мы придерживаемся сценария снижения доллара до 71 рубля в мае. Евро же может стабилизироваться в области 77−80. Единая валюта может также выиграть от возвращения интереса инвесторов после резкого ослабления ранее. С другой стороны, рубль также должен получать поддержку при повышении цен и спроса на энергию», — отметил Купцикевич.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.

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