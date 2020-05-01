«Энергетик» — «Смолевичи»: ставка Александра Неценко на игру 7-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 7-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ».



Ставка: «Энергетик» победит в одном из таймов за 1.93.



«Этот матч по календарю считался домашним для «Энергетика», но после переговоров со «Смолевичами» было решено перенести его в Борисов, а соперники обменялись ролями гостей и хозяев. Дело не в коронавирусе, а в том, что с 1 мая все команды чемпионата Беларуси должны играть на натуральных полях.



Если прикидывать ожидания, полагаясь на игровой портрет оппонентов, то надо знать, что новичок турнира «Смолевичи» много владеют мячом, но без особого толка. По проценту владения, по количеству передач они в лидерах чемпионата, но атака совсем блёклая. У «Смолевичей» 3 гола за 6 туров. Два из них они забили сами, причём один с пенальти. В общем, ясно, что хозяева будут много владеть мячом, а соперник будет ловить их на контратаках. У «Энергетика» больше всего обводок в Высшей лиге, а узбек Яхшибоев в числе лидеров турнира по общему рейтингу.



Однако есть два но. Во-первых, по Яхшибоеву строго сыграли в трёх последних турах «Неман», «Городея» и «Торпедо-БелАЗ», и легионер не забил. Во-вторых, его команда проиграла три матча с общим счётом 0:6. Впрочем, у гостей есть очковый запас, а это три победы на старте чемпионата. У «Смолевичей» побед нет, а тренер команды Александр Бразевич не собирается отходить от своей философии, хотя признаёт, что игрокам всё сложнее верить в правильность его пути.



«Смолевичи» пропускали в 5 матчах сезона из 6. «Динамо» (Минск) в прошлом туре регулярно ловило соперника на ошибках. Думается, что и «Энергетик» эти проколы у противника отыщет и наверняка выиграет один из таймов. «Смолевичи» не забили ни одного гола до перерыва, при этом нередко пропускают в первые 45 минут. «Энергетик» же в основном забивает в первом тайме. И шансов не уступить у него, мне кажется, больше», — сказал Неценко.



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«Энергетик» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 3.30 в матче чемпионата Беларуси Седьмой тур чемпионата Беларуси откроется битвой в Борисове.