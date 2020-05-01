Коронавирус сегодня, 1 мая. Прогноз учёного: Москва пройдёт пик в начале мая

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян дал прогноз на пик эпидемии коронавируса в Москве.



«Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдёт пик эпидемии. Окончания эпидемии в столице стоит ожидать к началу августа, общее число заболевших в городе составит к этому моменту от 130 до 170 тысяч человек. Подмосковье пройдёт пик чуть раньше, чем столица России. Общее число заражённых в России будет около 350-450 тысяч, если судить по модельным расчётам», — сказал Тавадян.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.