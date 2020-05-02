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«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Беларуси 2 мая

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Беларуси 2 мая
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на игру 7-го тура чемпионата Беларуси «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».

Ставка: ничья за 3.13.

«Что же может быть в грядущей встрече? Стоит отметить довольно крутую оборону “Торпедо-БелАЗ”. Да, эта команда забила всего четыре гола за шесть туров, но весь рисунок игру коллектива из Жодино строится вокруг оборонительной тактики. “Торпедо-БелАЗ” пропустило лишь в одном из шести поединков. То есть гости аж пять раз сумели сыграть на ноль.

“Минск” смело можно назвать полным антиподом соперника. Дело в том, что столичный клуб является одной из немногих команд в национальном чемпионате Беларуси, которые стараются действовать в атакующем стиле. Поэтому они и забили в два раза больше, чем “Торпедо-БелАЗ”. Отмечу, что минчане действуют довольно агрессивно и ещё ни разу не играли вничью: три победы и ровно столько же поражений.

Мне кажется, что “Торпедо-БелАЗ” снова постарается сыграть надёжно в обороне и будет использовать выездную модель. “Минск”, даже если пропустит, способен отыграться. Именно поэтому советую вариант ничейного результата с отличным коэффициентом больше тройки», — сказал Гутцайт.

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