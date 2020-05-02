«Рух» — «Городея»: прогноз Игоря Гамулы на матч 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 7-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Рух» — «Городея».
Ставка: победа «Руха» за 2.18.
«Не слишком удачно делаю прогнозы на последние матчи чемпионата Белоруссии. Быть может, почитатели моих прогнозов сейчас вполне справедливо находятся в не лучшем настроении. Однако постоянно стараюсь анализировать результаты. Тем более Высшая лига — крайне сложный для прогнозирования турнир.
“Городея” отлично смотрится в этом розыгрыше чемпионата, занимает 6-е место в турнирной таблице. В шести турах ни разу не сыграла вничью. Довольно бескомпромиссная команда. В активе “Городеи” три победы и столько же поражений.
У “Руха” дела обстоят хуже. Однако на своём поле брестчане должны брать очки, чтобы реабилитироваться за не самые удачные результаты. Отмечу, что в матчах с участием этих соперников часто случаются низовые результаты. Тем не менее возьму чистую победу “Руха” с весьма приятным коэффициентом 2.18».
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