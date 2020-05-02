«Динамо Мн» — «Слуцк»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси по футболу

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.96.
«Слуцк» — лидер. «Слуцк» играет в открытый футбол, атакующий, причём все равно, дома или на выезде. У минского «Динамо» новый тренер, но на карантине и не приступил к работе с командой. Думаю, в этой встрече можно сыграть на тотал больше, так как у «Слуцка» в последних матчах эта ставка играла, да и «Динамо» может и умеет забивать.
«Слуцк» постоянно радует болельщиков количеством забитых голов, но и «Динамо» придётся так же действовать. Сойдутся две команды, которые попытаются атаковать друг друга с высоким прессингом, и, мне кажется, самая интересная ставка на тотал больше в этом матче».
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