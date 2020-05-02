«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.56.



«Скрытый фаворит, мне кажется, — «Торпедо», но непонятно, чего ждать от «Минска», так как на выезде в прошлом туре он обыграл «Славию», а «Торпедо» в свою очередь не смогло выиграть у «Руха». Несмотря на то что «Торпедо» идёт в лидирующей группе, а «Минск» — в середине таблицы, разница в очках у них небольшая. «Минск» много забивает и много пропускает. «Торпедо» в свои ворота практически не пропускает, но мне кажется, что «Минск» забьёт, хотя будет очень непросто.

У «Торпедо» на счету всего четыре забитых мяча, и это один из самых слабых показателей чемпионата, хотя торпедовцы — скрытые фавориты матча и, возможно, разразятся голами. Думаю, обе команды смогут отличиться результативным действием, хотя «Минску» нужно очень постараться, чтобы забить. В любом случае, «Торпедо» на правах фаворита не проиграет, и, если торпедовцы пропустят, гол минчанам они забьют. Сделаю ставку на торпедовцев и считаю, что они не проиграют, даже несмотря на то, что играют в гостях на искусственном покрытии».



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