«Рух» — «Городея»: прогноз и ставка Владислава Батурина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Рух» — «Городея».



Ставка: ТМ 2 за 1.76.



«Рух» не проигрывает и не пропускает три тура: ничья в гостях (0:0) со «Славией», победа дома (1:0) в матче с «Минском», ничья в гостях (0:0) с «Торпедо-БелАЗом». Это привело команду Александра Сиднёва на 12-е место в турнирной таблице (2-2-2 2:2 8). На своём поле дебютант элитного дивизиона сыграл два матча: проигрыш в матче с «Энергетиком» (0:1) и победа — с «Минском» (1:0).



«Городея» и в прошлом сезоне, и в нынешнем держится в верхней части турнирной таблицы и занимает шестое место (3-0-3 3:5 9). «Сахарники» после трёх побед подряд в прошлом туре проиграли в родных стенах самому титулованному клубу страны, команда Олега Радушко сгорела БАТЭ (0:2). В гостях «Городея» взяла шесть очков: проигрыш с «Витебском» (0:1), победа с «Белшиной» (1:0) и «Энергетиком» (1:0).



В прошлом сезоне «Рух» в первой лиге занял третье место и пробился в высшую через стыковые матчи. Дебютант впервые на высшем уровне сыграет с «Городеей». В прошлом году клубы провели товарищеский матч, в котором успешнее были «сахарники» (2:0).



В Бресте встречаются очень прагматичные, осторожные, терпеливые и даже по-футбольному циничные команды, для которых самое красивое в игре — счёт на табло. Соперники прилично умеют ориентироваться внутри матча на события и результат. В обороне хороши, а вот в плане забивания голов им не достаёт потенции. Думаю, и в предстоящей встрече противники не уйдут от своей генеральной линии, не станут кардинально менять футбольные принципы и вновь будут плясать от печки, то есть от обороны».



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