Ставки и прогнозы: на что ставить 2 мая, расписание матчей чемпионата Беларуси
Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на субботу, 2 мая.
На 2 мая в чемпионате Беларуси запланировано три встречи 7-го тура. В 14:00 «Минск» примет «Торпедо-БЕЛАЗ», которое продолжает удивлять надёжной игрой в обороне. В 16:00 встретятся «Рух» и «Городея», а в 18:00 брестское «Динамо» принимает «Слуцк». Экс-главный тренер «Локомотива» и «Кубани» Леонид Кучук недавно возглавил команду минчан, и теперь его парни встречаются с лидером чемпионата Беларуси.
Пройдут и матчи в Первой и Второй лигах чемпионата Беларуси. Не будем забывать и о первенстве дублеров.
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