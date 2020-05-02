«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».
Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» с нулевой форой за 2.13.
«Субботняя программа седьмого тура Высшей лиги Беларуси откроется в Минске, где одноимённый клуб примет «Торпедо-БелАЗ». Обе команды чувствуют себя уверенно, находясь в верхней части турнирной таблицы. Жодинцы набрали 11 очков и располагаются на третьем месте, «горожане» (9) — восьмые.
Соперники движутся по схожей орбите: стартовали с двух побед, а затем пережили определённый спад. «Минск» после шести очков в двух турах провёл четыре матча в чемпионате Беларуси, три из которых завершились проигрышем.
Состав у гостей посильнее, а главное — оборона выглядит стабильнее. Скорее всего, матч получится вязким и закрытым, увидеть больше двух голов зрителям вряд ли доведётся. «Горожан» бросает из жара в холод, а «автозаводцы» не опускаются ниже определённой планки. Выбрал бы между двумя вариантами: Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 и П2 с нулевой форой за 2.13".
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