«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: статистика, во сколько начало, котировки букмекеров на матч
2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Минск» встречается с «Торпедо-БелАЗ». Начало матча — в 16:00 мск.
Эксперты считают фаворитом минчан: сделать ставку на победу «Минска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Торпедо» оценён букмекерами коэффициентом 3.13.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 2 мая «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.
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«Минск» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз: Устинов и Яшин сохранят «автозаводцев» в тройке
В четырёх предыдущих турах жодинцы одержали всего одну победу.
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