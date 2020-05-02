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«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: статистика, во сколько начало, котировки букмекеров на матч

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: статистика, во сколько начало, котировки букмекеров на матч
Ставки / Прогнозы 0

2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Минск» встречается с «Торпедо-БелАЗ». Начало матча — в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитом минчан: сделать ставку на победу «Минска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «Торпедо» оценён букмекерами коэффициентом 3.13.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 2 мая «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

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В четырёх предыдущих турах жодинцы одержали всего одну победу.
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