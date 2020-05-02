«Локомотив» — «Нафтан»: прогноз и ставка на матч Первой лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Первой лиги Беларуси «Локомотив» — «Нафтан».

Ставка: победа «Локомотива» + тотал больше 2.5 мяча за 2.29.

«После двух туров «железнодорожники» делят первое место с «Крумкачы». «Нафтан» тем временем — на дне таблицы, хотя ни разу не проиграл. Дело в договорных матчах, из-за которых с северян было снято 15 очков. Соответственно, команда ещё долго будет на дне.



В прошлом сезоне «Нафтан» финишировал сразу после ближайшего соперника, то есть пятым. В 28 матчах «Локомотив» набрал 56 очков. «Нафтан» — 47. В личных встречах наблюдается равенство: четыре матча, две ничьи и по одной победе на каждого.



Любопытно другое: в трёх предыдущих встречах голы забивались в обе стороны. «Локомотив» уже выдал два голевых парада — игра даётся, в атаке всё получается. На своём поле «железнодорожникам» нет смысла ждать у моря погоды. Выбрал бы такие варианты: П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.29 и обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 3.14».