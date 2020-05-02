«Рух» Брест — «Городея»: прогноз и ставка на матч Высшей лиги Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Рух» — «Городея».



Ставка: «Городея» не забьёт за 1.97.



«Рух» не проигрывает уже на протяжении трёх туров. К слову, такой же результат в чемпионате Беларуси только у трёх команд: проснувшийся БАТЭ, замыкающий топ-3 «Торпедо»-БелАЗ и лидер турнирной таблицы «Слуцк». Брестчане за это время сумели набрать пять очков, хотя календарь у них был не из лёгких.

Прежде соперники не встречались, так как только в этом году брестчане дебютировали в Высшей лиге Беларуси. Однако новичок белорусского чемпионата имеет хорошо организованную защиту: за шесть туров было пропущено всего два мяча, что соответствует одному из лучших показателей в лиге.



«Городее» же с большим трудом даются забитые голы — всего три в шести матчах. На таком фоне заманчиво смотрится ставка «Городея» не забьёт. Букмекеры дают на неё близкий к двойке коэффициент 1.97.



Но и высокой результативности от «Руха» не стал бы ждать: в тех же шести матчах всего два забитых. Стоит даже подумать над ТМ 1.5 мяча за прибыльный коэффициент 2.52. Вариант с подстраховкой — тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.77. Команды частенько любят катать низы».



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