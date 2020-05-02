Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рух» — «Городея»: статистика, во сколько начало матча чемпионата Беларуси

«Рух» — «Городея»: статистика, во сколько начало матча чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Рух» принимает «Городею». Начало — в 16:00 мск.

Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех команды из Городеи оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Поставить на ничью предлагают за 3.42.

Букмекеры полагают, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Рух» — «Городея». Прогноз: берём коэффициент 2.52 на матч новичка чемпионата Беларуси
«Рух» за шесть туров пропустил всего два мяча.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020