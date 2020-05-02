«Рух» — «Городея»: статистика, во сколько начало матча чемпионата Беларуси
2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Рух» принимает «Городею». Начало — в 16:00 мск.
Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех команды из Городеи оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Поставить на ничью предлагают за 3.42.
Букмекеры полагают, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Городея» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.
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«Рух» — «Городея». Прогноз: берём коэффициент 2.52 на матч новичка чемпионата Беларуси
«Рух» за шесть туров пропустил всего два мяча.
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