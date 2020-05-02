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«Динамо Мн» — «Слуцк»: статистика, прогноз букмекеров, во сколько начало матча

«Динамо Мн» — «Слуцк»: статистика, прогноз букмекеров, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» примет «Слуцк». Начало — в 18:00 мск.

Эксперты считают фаворитом минчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех команды из Слуцка оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Поставить на ничью предлагается за 4.20.

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Беларуси «Динамо Мн» — «Слуцк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

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