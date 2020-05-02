«Динамо Минск» — «Слуцк»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.04.
«Слуцку» предстоит выезд в Минск к местному «Динамо». Однако «динамики» сменили тренера, и их игра может быть нестабильной. А вот гости сейчас в отличной форме, да и с характером у них полный порядок.
Думаю, лидер Высшей лиги в состоянии навязать борьбу оппоненту. К слову, в этом сезоне на выезде он сыграл два матча и оба выиграл. А потому можно было бы подумать над Х2 за добротный коэффициент 2.46.
Жду от матча верха. За шесть туров «Слуцк» забил и пропустил 20 мячей, что в среднем составляет строго выше тройки. Минчане тоже не любят отсиживаться в обороне — в среднем за матч 2,5 гола. На таком фоне тривиальный ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04 смотрится весьма заманчиво».
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 2 мая 2020
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00