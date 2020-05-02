«Динамо Минск» — «Слуцк»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.04.



«Слуцку» предстоит выезд в Минск к местному «Динамо». Однако «динамики» сменили тренера, и их игра может быть нестабильной. А вот гости сейчас в отличной форме, да и с характером у них полный порядок.



Думаю, лидер Высшей лиги в состоянии навязать борьбу оппоненту. К слову, в этом сезоне на выезде он сыграл два матча и оба выиграл. А потому можно было бы подумать над Х2 за добротный коэффициент 2.46.



Жду от матча верха. За шесть туров «Слуцк» забил и пропустил 20 мячей, что в среднем составляет строго выше тройки. Минчане тоже не любят отсиживаться в обороне — в среднем за матч 2,5 гола. На таком фоне тривиальный ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04 смотрится весьма заманчиво».



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