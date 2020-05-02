«Тайнань Сити» — «Тайчжун Футуро»: прогноз и ставка на матч чемпионата Тайваня по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 4-го тура чемпионата Тайваня по футболу, в котором «Тайнань Сити» примет 3 мая «Тайчжун Футуро».

Ставка: «Тайчжун Футуро» не проиграет + обе забьют за 2.19.

«Соперники пересекались трижды, и во всех случаях выигрывал «Тайнань Сити». Что любопытно, всякий раз разница в счёте составляла строго один мяч (1:0, 3:2 и 2:1).



Если вы верите в подобные вещи, подумайте о П1 с разницей в один гол с замечательным коэффициентом 4.20. В остальном команды сопоставимы по общему уровню, а по текущему состоянию «Тайчжун» как минимум не уступает. Ничьи с двумя сильными клубами подряд это доказали.



Два предыдущих матча из трёх были верховыми, и дважды голы забивались в обе стороны. Кроме того, ставка «обе забьют» проходила во всех трёх матчах с участием «Тайчжуна» в этом сезоне. А у «Тайнаня» она зашла в двух случаях из трёх. От этого и можно отталкиваться.



Х2 + обе забьют идёт за 2.19, а Х2 + тотал больше 2.5 мяча оценён букмекерскими конторами коэффициентом 2.55. Думаю, четыре победы из четырёх возможных в соперничестве двух сопоставимых по уровню команд — это перебор. Гостям пора зацепиться за очки, благо старт сезона они провели крепко".