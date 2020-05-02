Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, UFC 249: когда бой, ставки и коэффициенты
В ночь с 9 на 10 мая мск в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Фергюсон. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности. Поставить на Джастина Гэтжи можно за 2.65 (37%).
Гэтжи заменит в бою с Фергюсоном Хабиба Нурмагомедова. Россиянин не смог вылететь из России. Причина — пандемия коронавируса, закрывшая границы. Победитель боя Фергюсон — Гэтжи получит титул временного чемпиона UFC и право сразиться с Нурмагомедовым.
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