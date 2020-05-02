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Эксперты: выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года, несмотря на коронавирус

Эксперты: выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года, несмотря на коронавирус
Ставки / Прогнозы 0

Ситуация с коронавирусной инфекцией в США остаётся очень сложной. Число заразившихся на территории страны превысило 1 млн человек. Умерло почти 57 тыс. Несмотря на то что самая сложная часть эпидемии позади, букмекеры принимают ставки на возможный перенос выборов президента.

Впрочем, шансы на это невелики. Сделать ставку на то, что выборы не состоятся 3 ноября 2020 года, можно за 4.30. Это примерно 21%. Поставить на то, что все пройдёт в запланированную дату, можно с коэффициентом 1.18 (79%).

Ранее кандидат от демократической партии Джозеф Байден заявил, что Дональд Трамп постарается перенести выборы, сославшись на коронавирус. Трамп ответил, что не планирует ничего менять.

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