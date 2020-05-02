«Минск» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на игру 7-го тура чемпионата Беларуси «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.08.



«Матч пройдёт в субботу на стадионе «Трактор», а не на арене «Минска», потому что в Белоруссии на законодательном уровне принято решение, что с 1 мая по 1 декабря можно играть только на натуральных газонах, если только не какой-то форс-мажор. Так что «Минск» будет играть на непривычном натуральном поле.



Если посмотреть, то статистически «Торпедо» в четырех последних матчах не забивало «Минску» на выезде. Вообще, «Торпедо» — одна из самых низовых команд чемпионата. Ни разу за шесть туров не сыграл вариант «обе забьют» в матчах с участием «Торпедо». Не вижу повода, почему это должно произойти в матче против «Минска». Здесь напрашивается игра, как мне кажется, низовая. За последние 10 встреч между этими командами лишь раз был пробит верх. Было это в Жодино в 2018-м (2:1).



Раз «Торпедо» хорошо играет в обороне, а «Минск» ещё ни разу не сыграл вничью, можно было бы попробовать сыграть третью подряд ничью для жодинцев. Но это слишком рискованно. Поэтому я бы взял либо «тотал меньше 2,5 мяча» за 1.55 либо же «тотал меньше 2 мячей» за 2.08. Раз уж за всю историю встреч редко когда забивали больше двух мячей, почему это должно произойти сейчас, в этом уникальном 2020 году».



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!