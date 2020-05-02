«Рух» — «Городея»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 7-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Рух» — «Городея».



Ставка: «Рух» не забьет в первом тайме за 1.70.



«Самая низовая команда чемпионата Белоруссии футбольный клуб «Рух», что означает движение, принимает «Городею». «Городея» после трех побед подряд с одинаковым счетом 1:0 проиграла в последнем туре БАТЭ (0:2), да и то два мяча уже в конце «Городея» пропустила. У «Городеи» та же история, что и у «Торпедо»: ни разу команда не играла вариант «обе забьют», кроме того, ни разу не играла вничью.



«Рух» — новая команда, дебютирующая в Высшей лиге, и еще ни разу не играл с «Городеей». С учетом того, что «Рух» очень мало забивает, а «Городея» лишь раз за шесть туров пропустила в первом тайме (на выезде, в матче с «Витебском»), думаю, гости точно выстоят в первой половине. Даже в проигранных матчах БАТЭ и «Шахтёру» «Городея» не пропускала в первых таймах. В обороне они играть умеют.



Мой прогноз на эту встречу — «Рух» не забьет в первом тайме» за 1,7. Отличный коэффициент».



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