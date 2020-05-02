«Динамо Минск» — «Слуцк»: прогноз Александра Неценко на матч Высшей лиги Беларуси

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Динамо Минск» — «Слуцк».



Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.



«Перед прошлым туром минское «Динамо» получило нового тренера – Леонида Кучука, но победа над «Смолевичами» (3:1) одержана без нового наставника: его не успели заявить, поэтому настоящая премьера Кучука состоится в матче с лидером чемпионата — «Слуцком». Ориентируясь на тренды, можно предполагать открытый характер игры, и наверняка у многих потянется рука поставить на «обе забьют».



Но хочется пойти другим путём. Кучук известен прагматизмом и, скорее, игрой от обороны, нежели наоборот. Кроме того, минское «Динамо» играет в пять защитников. В-третьих, задача у команды быть в медалях, а очков мало. Сейчас не до красот игры — надо забивать и спокойно играть на удержание счета, как это делал Кучук в «Локомотиве». Напомню, если бы не конфликт с Буссуфа и Диарра, «железнодорожники» могли выиграть чемпионство.



Мне кажется, минчане не будут торопиться разрывать соперников. Сейчас им важно просто набирать очки. А встреча со слабенькими «Смолевичами» вообще не показательна. У «Динамо» отличный состав – Шикавка сейчас лучший снайпер чемпионата, расцветает Бахар. Климович становится лидером коллектива. Точечные изменения дали результат – это возврат из дубля Шитова и место в старте Шикавки. А подвиги «Слуцка» и так превзошли ожидания. Им пора терять очки».



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