Fnatic — Vitality: прогноз и ставка Александра Петрика на матч ESL One Road to Rio: Europe

Профессиональный киберспортивный аналитик Александр Петрик дал прогноз на матч турнира ESL One Road to Rio: Europe Fnatic vs Vitality.
Ставка: fnatic победит с форой (-1.5 карты) за 2.55.
«Самым интересным из сегодняшних матчей в европейском дивизионе ESL One: Road to Rio будет противостояние fnatic и Vitality.
У обеих команд уже по два поражения, так что третий проигрыш значительно усугубит турнирную ситуацию (шансы на 3–4-е место сохранятся).
Последний раз команды встречались в прошлом году. Шведская команда для французов была сложным оппонентом: три последних матча между fnatic и Vitality в актив забирали первые. В новом году «фанатики» продолжили набирать форму и сейчас выглядят ещё мощнее, а вот у Vitality результатов в обновленном ростере пока практически нет, чаще всего команда выезжает за счет индивидуального перформанса отдельных игроков.
Fnatic прекрасно понимает, как против них сегодня будет играть Vitality. Французы выберут Nuke или Dust2 — обе эти карты считаются слабыми у fnatic, однако это так лишь на фоне сильных других. На деле они могут обыграть французов на любой из этих карт. Плюс скандинавы выберут мощный Inferno или Mirage, где у них будет преимущество над оппонентом. Да, прогноз далеко не стопроцентный, потому что везде может «зажечь» ZyWoo, но сухая победа fnatic — самый вероятный исход этой встречи».
- 2 мая 2020
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00