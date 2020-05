Fnatic — Vitality: прогноз и ставка Александра Петрика на матч ESL One Road to Rio: Europe

Профессиональный киберспортивный аналитик Александр Петрик дал прогноз на матч турнира ESL One Road to Rio: Europe Fnatic vs Vitality.

Ставка: fnatic победит с форой (-1.5 карты) за 2.55.

«Самым интересным из сегодняшних матчей в европейском дивизионе ESL One: Road to Rio будет противостояние fnatic и Vitality.



У обеих команд уже по два поражения, так что третий проигрыш значительно усугубит турнирную ситуацию (шансы на 3–4-е место сохранятся).



Последний раз команды встречались в прошлом году. Шведская команда для французов была сложным оппонентом: три последних матча между fnatic и Vitality в актив забирали первые. В новом году «фанатики» продолжили набирать форму и сейчас выглядят ещё мощнее, а вот у Vitality результатов в обновленном ростере пока практически нет, чаще всего команда выезжает за счет индивидуального перформанса отдельных игроков.



Fnatic прекрасно понимает, как против них сегодня будет играть Vitality. Французы выберут Nuke или Dust2 — обе эти карты считаются слабыми у fnatic, однако это так лишь на фоне сильных других. На деле они могут обыграть французов на любой из этих карт. Плюс скандинавы выберут мощный Inferno или Mirage, где у них будет преимущество над оппонентом. Да, прогноз далеко не стопроцентный, потому что везде может «зажечь» ZyWoo, но сухая победа fnatic — самый вероятный исход этой встречи».