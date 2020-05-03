«Белшина» — «Динамо-Брест»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура чемпионата Беларуси

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Белшина» — «Динамо-Брест».



Cтавка: «Белшина» не проиграет за 2.48.



«В Белоруссии полным ходом продолжается Высшая лига, за которой с недавних пор слежу с особенным вниманием. В матче седьмого тура встретятся “Белшина” и брестское “Динамо”.



“Белшина” только в этом сезоне поднялась в Высшую Лигу. Довольно ожидаемо команда стала одним из главных аутсайдеров элиты белорусского футбола. “Белшина” замыкает промежуточную турнирную таблице. На счету команды две ничьи, четыре поражения и ни одной победы.



Удивительно, в какой ужасной форме находится “Динамо”. Напомню, гости — действующий чемпион Высшей лиги. Однако сейчас они располагаются почти в зоне вылета (14-е место). Более того, “Динамо” проиграло два последних матча национального чемпионата. На неделе у Бреста еще и кубковая баталия с “Шахтёром” из Солигорска была, а это тоже не добавляет сил.



Мне кажется, гости будут более уставшими после матча на Кубок. К тому же с действующим чемпионом многие уже научились играть. Хозяевам же на своем поле просто необходимы очки, чтобы выбраться с последнего места. Выберу немного рискованный вариант — “Белшина” не проиграет».



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