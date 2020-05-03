«Белшина» — «Динамо-Брест»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Белшина» — «Динамо-Брест».



Cтавка: тотал больше 2 гола за 1.52.



«Не известно, каким образом повлияет кубковый матч на «Динамо». В итоге динамовцы прошли в финал кубка страны, но пропустили четыре мяча в свои ворота. Да и в прошлом туре «Динамо» уступило «Шахтёру», но всё равно считаю фаворитом Брест, потому что предыдущие матчи были с «Шахтёром», а это не подарок и он выше уровнем, чем «Белшина». Хотя у «Динамо» сейчас напряжённый график, два матча в неделю, но действующему чемпиону нельзя терять очки в матчах с командами, которые идут внизу турнирной таблицы. Есть шансы на ничейный исход, но всё же «Динамо» — фаворит.



«Белшина» хоть и идёт в конце таблицы, но забила пять мячей в шести матчах, а Брест пропустил семь, что довольно много для одного из лидеров чемпионата. В этой встрече могут забить обе команды, а если говорить о победителе, то шансы выше у «Динамо». Будет больше двух мячей в матче, должна быть атакующая игра, команды смогут забить как минимум два мяча. «Белшина» — аутсайдер, но нельзя говорить, что им и останется. Команда играет в нормальный футбол. Им нужно перезагрузиться, и тогда дело пойдёт, в нынешней ситуации нет ничего фатального. Стоит одержать одну победу, и положение «Белшины» станет заметно лучше».



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