«Витебск» — «Славия»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Витебск» — «Славия».
Cтавка: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.86.
«Согласно истории личных встреч, у команд плюс-минус баланс. В девяти матчах «Витебск» одержал четыре победы против трёх у «Славии», дважды соперники расходились миром.
Однако в Витебске оппоненты играют не так жёстко друг с другом. К слову, на последние три домашние встречи для «северян» пришлось всего четыре «горчичника» на двоих. А на таком фоне интересно смотрится ТМ 4.5 жёлтой карточки. Благо букмекеры дают на это вполне играбельный коэффициент 1.86.
Вообще, судьи в чемпионате Беларуси не стесняются лезть в карман, однако в этом противостоянии низовая тенденция очевидна. Доверимся статистике и возьмём общий низ по жёлтым карточкам».
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 3 мая 2020
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 2 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 1 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00