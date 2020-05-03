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«Витебск» — «Славия»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Витебск» — «Славия»: прогноз и ставка на матч 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Витебск» — «Славия».

Cтавка: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 1.86.

«Согласно истории личных встреч, у команд плюс-минус баланс. В девяти матчах «Витебск» одержал четыре победы против трёх у «Славии», дважды соперники расходились миром.

Однако в Витебске оппоненты играют не так жёстко друг с другом. К слову, на последние три домашние встречи для «северян» пришлось всего четыре «горчичника» на двоих. А на таком фоне интересно смотрится ТМ 4.5 жёлтой карточки. Благо букмекеры дают на это вполне играбельный коэффициент 1.86.

Вообще, судьи в чемпионате Беларуси не стесняются лезть в карман, однако в этом противостоянии низовая тенденция очевидна. Доверимся статистике и возьмём общий низ по жёлтым карточкам».

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«Витебск» — «Славия». Прогноз: доверимся статистике и поставим на жёлтые карточки
В последних трёх играх в Витебске на двоих соперники получили всего четыре «горчичника».
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