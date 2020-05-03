«Белшина» — «Динамо-Брест»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020 «Белшина» — «Динамо-Брест».



Cтавка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.59.



«Веселый футбол ожидаю от матча «Белшины» и брестского «Динамо». Чемпион неожиданно барахтается в нижней части таблицы. С горем пополам вышел в финал Кубка Беларуси, хотя был на волоске от сумасшедшего конфуза. Четыре мяча за тайм пропустили от «Шахтёра», могли пропустить и пятый в концовке и тогда бы сошли с дистанции. Сейчас надо переключаться на чемпионат.



«Динамо» находится на 14-м месте, это чудовищный результат. Есть, видимо, какие-то внутренние проблемы. Удалён был и дисквалифицирован Хачериди, пока Милевский не лучшим образом играет. Новички, похоже, некомфортно себя чувствуют. Поговаривают, что даже есть определённые финансовые проблемы. Возможно, какой-то саботаж внутри происходит.



«Белшина» пока что последняя, ни одной победы команда не одержала, но в последних трёх турах обменивалась голами с оппонентами. Так было с «Неманом», со «Смолевичами» и со «Слуцком».



Если посмотреть на матчи этих соперников, то игры получаются результативными. За последние пять игр четырежды верх пробивали. Мне кажется, что динамовцам надо выправлять ситуацию в таблице, «Белшине» — тоже, последнее место её не красит, хотя футбол у команды интересный. Жду забитых мячей. За хороший коэффициент 1.99 можно взять просто верх. Ну или сыграть «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за прекрасный коэффициент 2.59».



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