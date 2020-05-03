«Шахтёр» Солигорск — «Ислочь»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Беларуси

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.20.



«“Шахтёр” на текущей неделе уже провёл ответный кубковый матч с брестским “Динамо”. Встреча получилась крайне яркой. Напомню, что в первом поединке солигорцы проиграли со счетом 0:2, а во второй игре, проигрывая с тем же счетом, совершили почти невероятный камбэк и победили — 4:2. Тем не менее из Кубка “Шахтёр” по сумме двух матчей вылетел, им не хватило одного гола.



Отмечу всю непредсказуемость Высшей лиги. У “Шахтёра” лучше состав и больше амбиций, но команда идёт за пределами первой десятки. К тому же не исключено, что кубковая игра отняла у них много сил и эмоций, поэтому не стоит считать коллектив из Солигорска даже на своем поле явным фаворитом грядущего противостояния.



“Ислочь” видится куда более скромным клубом с более простыми задачами, однако эта команда неплохо стартовала в текущем сезоне. Далее случились два поражения подряд — от “Слуцка” и брестского “Динамо”. А затем “Ислочь” снова одержала две победы кряду, одолев “Славию” и “Витебск”, и теперь эта команда занимает вторую строчку в турнирной таблице.



Думаю, что гости постараются закрыться на выезде, а у хозяев не будет должной свежести. Цена набранных очков здесь крайне высока, поэтому едва ли оба соперника будут активно идти в атаку с первых минут. Мне кажется, что забитый гол должен вскрыть эту игру. Именно поэтому предлагаю следующий вариант: второй тайм окажется результативнее первого».



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