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Календарь матчей на 3 мая: на что ставить в воскресенье, расписание игр

Календарь матчей на 3 мая: на что ставить в воскресенье, расписание игр
Ставки / Прогнозы 0

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 3 мая.

В одной только Высшей лиге Беларуси будет сыграно четыре матча. Седьмой тур завершится поединками «Белшина» — «Динамо-Брест» (начало — в 14:00 мск), «Витебск» — «Славия-Мозырь» (16:00), БАТЭ — «Неман» (18:00) и «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь» (20:00).

Ещё три встречи состоятся в Первой лиге Беларуси, где закончится третий тур. В 15:00 мск раздастся стартовый свисток для «Спутника» и «Гранита», час спустя начнут играть «Лида» и «Слоним», а в 17:00 мск на поле выйдут «Крумкачы» и «Гомель». Во Второй лиге и соревнованиях резервистов на воскресенье ничего не запланировано.

Продолжается чемпионат Китайского Тайбэя, в котором пройдут четыре матча. Каждый из них начнётся в 11:00 мск. «Хан Юэнь» сразится с «Мин Чуань Юниверсити», «Тайнань Сити» — с «Тайчжун Футуро», «Татунг» — с НТУС, а «Тайчэн Лайонс» — с «Тайпауэром».

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