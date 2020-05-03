«Белшина» — «Динамо-Брест»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо-Брест».
Ставка: победа «Динамо-Брест» с форой (–1) за 2.12.
«Статистика очного противостояния с южанами у клуба из Бобруйска вполне приличная, вот только предыдущий матч между этими командами состоялся аж в 2016 году. Сине-белые тогда были натуральным середняком, тот сезон они закончили на восьмой строчке. А «Белшина» вылетела из элитного дивизиона и вернулась только сейчас.
Хозяева точно не будут претендовать на территориальное преимущество. Они со спокойной душой отдадут мяч и прижмутся к своей штрафной в надежде на контратаку или стандарт. Атмосфера в «Динамо» вряд ли оптимальная, однако разница в классе должна позволить одержать дежурную победу с разницей в один-два мяча.
Мы бы выбирали между двумя вариантами. Прежде всего стоит подумать о П2 с форой (–1) за крепкий коэффициент 2.12. Ставка посмелее — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.80. «Белшина» очень много пропускает, а головомойка в Солигорске наверняка добавит действующему чемпиону злости».
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