«Белшина» — «Динамо-Брест»: статистика, во сколько начало матча, котировки букмекеров

В матче седьмого тура чемпионата Беларуси 3 мая «Белшина» сыграет с «Динамо-Брест». Начало встречи — в 14:00 мск.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 6.20. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 3 мая «Белшина» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.13, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

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