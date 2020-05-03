«Витебск» — «Славия»: статистика, во сколько начало матча, котировки букмекеров

«Витебск» в матче седьмого тура чемпионата Беларуси принимает «Славию-Мозырь». Начало — в 16:00 мск.

Эксперты отдают предпочтение клубу из Витебска: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех мозырян оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Поставить на ничью можно за 3.24.



Букмекеры считают, что матч белорусской лиги «Витебск» — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

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