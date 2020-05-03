«Крумкачы» — «Гомель»: прогноз и ставка на матч Первой лиги Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Первой лиги Беларуси «Крумкачы» — «Гомель».
Ставка: «Крумкачы» не проиграют + тотал больше 2.5 мяча за 2.90.
«Гомель» ещё в минувшем сезоне выступал в Высшей лиги Беларуси. И вполне мог спастись, однако ужасный осенний отрезок не позволил покинуть зону вылета. «Рыси» завершили чемпионат тремя победами подряд, но было уже слишком поздно — до спасения не хватило одного очка.
Сходу вернуться в элиту будет непросто, поскольку «горожане» начали сезон с весомым минусом. По результатам расследования о договорных матчах с команды было снято пять очков. Возможно, это повлияло на эмоциональный фон в коллективе, поскольку стартовые туры закончились разочарованием.
В двух поединках удалось зацепить только один балл. «Гомель» на своём поле не смог одолеть крепкий «Нафтан» (0:0), а затем проиграл в дерби «Локомотиву» (2:3). Теперь придётся отправляться в Минск. Статистика очных встреч нам ничего не скажет — соперники не пересекались с 2016 года, когда выступали в элите.
Проверим «1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.90». «Вороны» на старте сезона выглядят очень бодро: восемь голов за 180 минут — это серьёзно. Плюс преимущество своего поля. «Гомель» в прошлом году был одной из самых весёлых команд чемпионата Беларуси, так что предпосылки для голов в обе стороны имеются».
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