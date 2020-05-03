БАТЭ — «Неман»: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Неман».

Ставка: победа БАТЭ всухую за 2.03.

«Некогда грозный гегемон белорусского футбола после провального старта, судя по всему, начинает понемногу приходить в себя. В последних четырёх играх национального первенства БАТЭ набрал 10 очков из 12 возможных. Столь солидный результат позволил борисовчанам закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

«Неман» тем временем привычно завис в середине турнирной таблицы, полностью оправдывая звание крепкого середняка. В последних четырёх играх гродненцы заработали пять очков и расположились на десятой строчке. Одно поражение пришлось на гостевой матч с минским «Динамо» (0:2), а две ничьих — на молчаливую «Белшину» (1:1) и запинающийся «Шахтёр» (0:0).



В предыдущем же туре на своём поле «олени» разобрали на винтики сбавивший обороты «Энергетик-БГУ», забив три безответных мяча. Результат впечатляющий. Однако при выборе ставки стоит учесть тот факт, что выездные игры даются жёлто-зелёным с большим трудом. В нынешнем сезоне они скатали три матча на выезде, набрав при этом лишь одно очко и не забив ни разу.



БАТЭ, к слову, на своём поле в текущем розыгрыше пока что не пропускал. А на таком фоне вариант «Неман» не забьёт за сносный коэффициент 1.75 смотрится вполне неплохо. Стоит подумать также над победой борисовчан всухую за коэффициент 2.03. Они сейчас набрали неплохую форму и едва ли захотят её терять. Более того, статистика личных встреч на нашей стороне: гродненцы не могут забить в Борисове уже три матча кряду, при этом исправно проигрывая».