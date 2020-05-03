«Шахтёр» Солигорск — «Ислочь»: прогноз и ставка на матч Высшей лиги Беларуси по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 7-го тура чемпионата Беларуси «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь».



Ставка: «Ислочь» не проиграет за 2.40.



«Шахтёру» никак не удаётся войти в колею и начать стабильно зарабатывать очки. В прошлом сезоне команда замкнула тройку лидеров, а сейчас повисла в нижней части турнирной таблицы За шесть игр солигорцы заработали лишь восемь очков, что для коллектива с еврокубковыми амбициями совсем слабо.

«Ислочь» за шесть игр набрала 12 очков и сейчас заслуженно занимает второе место в турнирной таблице. Поражения достались от лидера Высшей лиги Беларуси «Слуцка» (2:3) и действующего чемпиона «Динамо-Брест» (1:3). Однако стоит отметить, что свой победный гол «Слуцк» забил с пенальти, а все три мяча динамовцев пришли со стандартов (одним из которых также оказался одиннадцатиметровый).



В остальном же «волки» держатся более чем солидно. К слову, в предыдущих двух турах они разобрались с крепким «Витебском» (2:0) и оставили ни с чем мозырьскую «Славию» (2:1). Вполне достойные оппоненты, которые способны попить крови у кого угодно.



Теперь серо-синим предстоит поездка в Солигорск к местному «Шахтёру». И тут сразу бросается в глаза неубедительная игра солигорцев на своей территории. В нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси они провели три домашних поединка и набрали лишь один балл. При таких раскладах есть смысл рассмотреть классический Х2 за прибыльный коэффициент 2.40. Альтернативный вариант — П2 с форой (+1) за приемлемый коэффициент 1.78».



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