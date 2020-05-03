«Мерв» — «Небитчи»: прогноз и ставка на матч чемпионата Туркмении по футболу 4 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Туркмении «Мерв» — «Небитчи», который состоится 4 мая.
Ставка: обе забьют за 1.96.
«В чемпионате Туркмении сыграно пять туров, а у соперников совсем нет поводов для радости. На данный момент они замыкают турнирную таблицу, набрав по три очка. Все остальные имеют в своём активе как минимум пять баллов. «Небитчи» находится чуть выше, поскольку забил больше голов (4:10 против 1:7).
В прошлом сезоне расклад был тем же: «Мерв» набрал всего 11 очков и оказался абсолютно худшим коллективом первенства, а «Небитчи» с 27 баллами финишировал седьмым. В общем, как ни крути, а нас ждёт встреча двух абсолютно худших клубов элитного дивизиона Туркмении.
По личным встречам преимущество на стороне «Небитчи», но если учитывать только домашние матчи, то у «Мерва» всё вполне неплохо: в 19 поединках всего четыре поражения. В пяти последних случаях мургабцы на своём поле уступили один раз, потому определённая логика в котировках букмекеров есть.
Любопытно другое: в пяти предыдущих домашних для «Мерва» матчах голы забивались в обе стороны. Для низового чемпионата Туркмении это редкое событие, а потому присмотреться к классической ставке «обе забьют» определённо стоит. Букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 1.96».
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