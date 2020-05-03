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«Витебск» — «Славия»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси по футболу

«Витебск» — «Славия»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 7-го тура Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020 «Витебск» — «Славия».

Cтавка: победа «Витебска» за 2.49.

«Мозыряне заметно просели из-за травм большого числа игроков. Не все они у футболистов основы, но «Славия» играла в Кубке и общий спад пришелся, когда у Михаила Мартиновича почти не было вариантов для ротации состава. Неудивительно, что мозыряне не сумели удержать перевес первого полуфинального матча с БАТЭ и уступили с нужной борисовчанам разницей. У «Славии» уже нет былого прессинга и умения отлично контратаковать.

Отсюда серия из 4 матчей без побед и 3 поражения кряду. За этот отрезок мозыряне забили всего 2 мяча, поскольку по-прежнему травмирован Чухлей, а бывший игрок «Урала» многое определяет впереди у гостей, да и форвард Мельников вечно выпадает из состава. В общем, «Славия» точно не фаворит встречи.

«Витебск» — антагонист мозырянам. Команда Сергея Ясинского в 6 турах чемпионата забила всего 4 мяча, однако она в топ-6, имея 3 победы и ничью. То есть добывает очки малыми голевыми затратами. Явных улучшений от «Славии» ждать не приходится. Команда играла на неделе, потери в составе остались, да и выступать надо на выезде. Предпочёл бы оттолкнуться от свежести витеблян, отдав им предпочтение».

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