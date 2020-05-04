Курс доллара США. Прогноз аналитика на май 2020: рубль может упасть снова

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев дал прогноз на курс доллара США в мае 2020 года.



«Когда начнется полноценная реализация решений ОПЕК+ по снижению добычи нефти, рынок также оживится, и можно ожидать дальнейшего укрепления рубля. Однако затем нефтяной рынок начнет паниковать, так как к середине месяца внезапно выяснится, что хранилища заполнены нефтью под завязку и сырье физически некуда девать.



Может быть очередной обвал фьючерсов. Возможно ослабление рубля до позиций 80 рублей в паре с долларом и 90 рублей в паре с евро», — заявил Деев.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.