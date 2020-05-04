Что делать с рублем сегодня. Прогноз эксперта: время покупать доллар

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Во-первых, на мировых рынках акций продолжался рост, вызванный надеждами на скорое восстановление экономической активности в Европе и США. Позитивные настроения инвесторов, снизили риски и привели к спросу на активы на рынках emerging markets.



Во-вторых, после технических обвалов начали расти фьючерсы на нефть, что, естественно, положительно влияло на рубль. Пока уровень 72.7 устоял. Однако можно предположить, что уже на следующей неделе будет предпринята очередная попытка пройти эту поддержку. Если это случится, то пара доллар-рубль может быстро уйти к уровню 70.50, возникнет новый торговый диапазон от 70 до 73 рублей за доллар», — сказал Богданов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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