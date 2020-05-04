Курс доллара США. Прогноз: рубль может укрепиться при определенных условиях

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль закрепился в диапазоне 70−75 за доллар и может продолжить движение в сторону нижней границы. Для того чтобы это произошло, понадобится дальнейшее восстановление нефти и сохранение позитивных ожиданий на внешних рынках. Европейские страны и США уже готовят планы по смягчению карантинных мер, что предполагает оживление деловой активности. Вместе с масштабными денежными вливаниями это будет обеспечивать повышенный аппетит к риску, а вместе с этим и повышенный интерес к рублю и рублёвым инструментам», — отметил Кочетков.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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