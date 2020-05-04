Курс доллара США. Прогноз на неделю 4-10 мая: все зависит от коронавируса

Директор по маркетингу BMS Law Firm Евгения Соколовская дала прогноз на курс доллара США на ближайшую неделю.



«Курс рубля на текущий момент сильно зависит от многих факторов, в частности, от снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусной инфекцией. Если в ближайшие недели мы выйдем на плато по количеству заболевших, то это позволит укрепиться рублю в коридоре 70−75 за доллар. Но стоит понимать, что это очень оптимистичный прогноз. При этом государственные меры поддержки бизнеса также положительно скажутся на курсе рубля», — заявила Соколовская.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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