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Коронавирус. Свежие новости. Прогноз Дональда Трампа: в США умрут 100 тыс. человек

Коронавирус. Свежие новости. Прогноз Дональда Трампа: в США умрут 100 тыс. человек
Ставки / Прогнозы 0

Президент США Дональд Трамп дал прогноз на смертность в стране от коронавирусной инфекции.

«Мы потеряем от 75–80 до 100 тысяч человек. Это ужасная ситуация. Но если бы власти ничего не предпринимали, то число жертв составило бы от 1,6 до 2,2 млн человек», — заявил Трамп.

Ранее президент США говорил, что от эпидемии в стране умрут 60-65 тыс. человек.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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