Цена нефти. Прогноз сенатора: к концу 2020 года Brent вырастет до $40

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев дал прогноз на цену нефти марки Brent в 2020 году.



«По мере восстановления глобальной экономической активности и транспортных перевозок начнет увеличиваться спрос на нефть. В третьем квартале цены Brent могут вернуться к $ 30–35 за баррель, а концу года подрасти до $40 за баррель», — заявил Журавлев.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. 14 апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи, что вызвало беспокойство инвесторов.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent должна достигнуть $ 60 за баррель.



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