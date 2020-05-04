Эксперты: Месси проведет в «Барселоне» всю карьеру

Лионель Месси останется в «Барселоне» и, кажется, завершит карьеру в этом клубе. Так считают букмекеры. Контракт аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2021 года. Поставить на то, что аргентинский нападающий останется в «Барселоне», можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 63% вероятности.
Практически все первые лица каталонского клуба уже высказались о том, что Месси обязательно продлит контракт.
«Он уйдёт из «Барсы» свободным агентом? Нет, этого не случится. Месси и «Барселона» всегда будут вместе, вот так. Лео играет в «Барселоне» 20 лет, и никто не сможет объяснить, почему между ними должен произойти разлад», — сказал главный тренер команды Кике Сетьен.
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