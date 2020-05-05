Курс доллара США. Прогноз трейдера: возможно падение до 80 рублей

Управляющий партнёр инвестиционной компании Proxima Capital Group Максим Кравченко дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Полагаю, курс рубля останется под давлением, так как нефть остаётся устойчиво ниже $ 30, что ухудшает баланс счёта текущих операций примерно на $ 10 млрд в месяц, даже с учётом снижения импорта услуг и туризма в апреле и мае. Как отмечает Банк России, курс доллара запаздывает на месяц к платежному балансу, поэтому логично, что доллар локально может оказаться у отметки 80 рублей с дальнейшей нормализацией к 75 рублям к осени», — отметил Кравченко.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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