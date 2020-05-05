Курс доллара. Прогноз банкиров: укрепление рубля маловероятно

Аналитики банка «Санкт-Петербург» дали прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ позволят оставаться рублю ниже отметки 75. Тем не менее мы полагаем, что снижение пары доллар-рубль существенно ниже 73 рублей выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублёвым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки», — отметили в банке.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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