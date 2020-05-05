Коронавирус. Свежие новости. Прогноз пульмонолога: Россия ещё не вышла на плато

Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.
«Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки. Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли 1/4 пути. Сложно сказать: 1/4, 1/3 или 1/2 — но точно мы ещё не добрались до пика. Обратите внимание на самоизоляцию, на индекс активности, обратите внимание, как мы соблюдаем все те требования, которые нам предъявляют, — не очень хорошо. Следственно, мы имеем те неблагоприятные тенденции, которые сегодня видим. Всё это — наша с вами вина», — сказал Авдеев.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
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